Escaños nuevos

Feijóo junto a Ayuso en un acto previo al Congreso del PP NurPhoto via Getty Images

Andando de puntillas caminamos sobre fuego en lo mentado y lo escrito. La

derecha nos gana a la izquierda en la admisión de la crítica. Abundan los articulistas conservadores que sin despeinarse ponen a caer de un burro a los populares. Escaseamos los que discrepamos en público de la izquierda estando afiliados a la izquierda, viendo en la distancia la guillotina de la muerte civil. A partir de este domingo se han acabado los chascarrillos, la ingenuidad mal o bien intencionada y el bendito humor. Con el encumbramiento de Feijóo no se permite la disidencia de la militancia en ninguno de los dos grandes partidos. Tendremos que sacar los cuchillos y defender a Sánchez o a Feijóo. Se avecina una pelea a cara de perro.

Lo verán, estamos abocados al silencio, menos la number two.

Isabel Díaz Ayuso, la dama de estaño, seguirá dando la murga. A nadie con luces del PP se le puede escapar que los culpables del estallido fueron Ayuso y Casado. Se enterró a Casado. No se sepultó a Ayuso al estar amarrada a su caudal de votos. Lastrará la acción de Feijoo la iniciativa circense de Ayuso, que ambiciona el puesto de jefa de pista por aquello del espectáculo, la conversación gruesa y la reflexión ausente. El dato que no sorprende en la dama de estaño, aun alarmando, es que a todas horas habla de libertad. Ayuso ha olvidado que la libertad es el bien que defendemos los demócratas al margen de nuestra adscripción política, y que los que siempre se apropian de la libertad acaban arrebatándonosla a los demás. La alternativa no está en Podemos y sus desvaríos. Y menos en Más País, carente de definición ideológica, lo previo a la

construcción de lo palpable. La salida, la posibilidad de futuro, el igualitario, pasa en la CCAA de Madrid por la vía saludable, por la socialdemocracia ortodoxa, condicionada al hoy, del Partido Socialista de Madrid. Contemplaremos la función estelar de chulapa madrileña contra el gallego calculador, de los fuegos artificiales contra la consistencia. Así que a Feijoo se le abren tres frentes: Sánchez, Ayuso y Vox.

Vox se queda la consejería de agricultura en Castilla León pretendiendo cosechar el voto de la España Vacía. El partido franquista se crece en el golpe inmediato, pero se disuelve en el largo aliento. Cierto que estaba detrás del paro, el minoritario, de los transportistas, aunque la mayoría de los camioneros no fueran ultras y se sintieran con razón, en esto, ofendidos por la ministra. El verbo inflamado del representante de esa parte de los transportistas (huele que lo escogió Vox) no hizo mella en la administración ni sus soflamas posteriores en sus propios partidarios. Lo mismo le ocurre a Vox, se acabará desinflado debido a jugar en el tiempo corto y, en especial, gracias a la recuperación del voto de los populares. Le pasó a Le Pen.

Vox pensará que las ciudades de la España Vacía aspiran al cantonalismo o a una suerte de representación copiada de las ciudades de la antigüedad griega. Estos hombres y mujeres de la extrema derecha se equivocan, y no atinan en la interpretación de una realidad terca, sino que se multiplican en el ruido. Mientras Castilla León y las demás CCAA se van despoblando, aparecerán nuevas formaciones surgidas de las capitales. Las que hay y las que vendrán defienden el estímulo de las provincias nunca separadas del Estado y, se ha comprobado, su origen está en lo asambleario o en una perspectiva de centro izquierda. La excepción es el partido Por Ávila.

El agricultor y el ganadero miden mucho la elección de la papeleta electoral, al

igual que saben que una mala cosecha o una época de vacas flacas obedecen a

elementos como el clima o el precio del pienso. Miden a la clase política con el ojo de su oficio, velando por sus intereses, lo mismo que cada colectivo. Verán las noticias y los periódicos y a fulanito de tal acercándose a sus dominios. No confiarán, muchos, en los partidos tradicionales, PP y PSOE ni en UP y Vox. Al defender lo general, opinarán, se les escapa lo particular. Recibirán llamadas, de familiares y amigos, que les asegurarán que un vecino al que conocen acaba de montar un partido político que pretende arraigarse en el terruño provincial. Le votarán.

En las próximas generales las formaciones de la España Vacía ganarán cerca de veinte nuevos escaños, o por ahí, los que dan y quitan el poder. A Sánchez le salen los números, de momento. Sus aliados de Gobierno actuales más los nuevos escaños de izquierda o centro izquierda sumarán otra mayoría con la que gobernar. A Feijoo también le salen los números. Los escaños de Vox, bastantes menos que los actuales de las encuestas, y los de los populares consiguen una mayoría.

¿Quién estará en la Moncloa?

Dependerá del que realice una lectura mejor de lo cotidiano. Año y medio en política, lo que queda hasta las próximas generales, es siglo y medio. La tensión de los nacionalistas genera que los habitantes de las demás CCAA manifiesten su cariño, con mayor ahínco, a la patria común, España, sentimiento que se encuentra en los que pertenecen al centro izquierda o al centro derecha, y votan al PP o al PSOE dependiendo de los aciertos y errores de ambos partidos. Mantener la alianza con Bildu girando hacia el nacionalismo radical es una manera de extraviar electores.

No mencionar la violencia de género y sustituirla por violencia intrafamiliar, contentando al votante de Vox, es un modo de extraviar votos. Cuando el PSOE y el PP pierden votos sale herida la democracia.