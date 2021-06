La diputada de Vox Macarena Olona ha denunciado que ha recibido amenazas por parte de un miembro del PP durante la comisión de investigación sobre la ‘Operación Kitchen’ en el Congreso de los Diputados.

Mientras comparecía el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, Olona se ha levantado y se ha ido de la sala y ha vuelto poco después.

Tras unos instantes ha pedido la palabra para dar su versión de lo ha sucedido. “Acabo de sufrir una amenaza por parte de un diputado del Partido Popular, tal y como han podido ser testigos los compañeros de ERC que están justo detrás”, ha dicho.

La diputada de Vox ha asegurado que, “al verse sorprendido”, el diputado del PP ha abandonado la sala y ha calificado de “absolutamente intolerable” que ese miembro del PP se haya acercado para amenazarle.

Según Olona, el ‘popular’ le ha preguntado si les estaba haciendo fotografías. “Nunca me habría imaginado que se me llegaría a amenazar en la Cámara que representa la soberanía nacional. Y si me tienen que decir que iba a ser amenazada, nunca me habría imaginado que iba a ser por parte de un diputado del PP”, ha asegurado después.

“Me causa auténtico bochorno ver cómo, por momentos, los partícipes presentes del PP se convierten en cómplices de un intento desesperado de intentar tapar cualquier atisbo de corrupción política. Hasta el punto de llegar a descalificativos personales”, ha proseguido.

Mientras, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada ‘Operación Kitchen’.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye al matrimonio delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo.

El magistrado ha citado también por los mismos delitos al ex jefe de Gabinete de Cospedal José Luis Ortiz, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al excomisario José Manuel Villarejo.