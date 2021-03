Quien más y quien menos, todos en alguna ocasión hemos tenido que soportar al típico vecino ruidoso que se pone a armar jaleo a altas horas de la madrugada. A veces, la cosa va a mayores y no queda más remedio que darle un toque. Pero lo que le pasó al usuario de Twitter @FrancoMozotegui ha ido un poco más allá.

Al no obtener respuesta, vuelve a la carga con otro mensaje a las 4.45: “Mañana te denuncio con la administración, son unos maleducados. No llamo a la Policía por no armar más quilombo. Pero el lunes te denuncio por HDP”.

Tras eso, Franco por fin responde, pero con un giro de guion que pocos podían esperar: dice que él no está en casa. “Es de otro apartamento claramente, pero denúnciame tranquilo si quieres que yo de paso te denuncio también por tu aire acondicionado de mierda que me chorrea toda la ventana”, replica antes de añadir: “Abrazo”.

Pero la conversación acaba con otro giro inesperado: “Son los del quinto, perdóname. Ándate a cagar igual”.

