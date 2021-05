Escriben "el alcalde es maricón" en un pueblo de Castellón y su respuesta es MARAVILLOSA

Samuel Falomir, alcalde de L’Alcora, un pueblo de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, se ha llevado el halago de todos sus vecinos con la respuesta que ha dado a una pintada homófoba.

En una pared de la calle Pintor Ferrer, alguien ha escrito en letras negras: “El alcalde és maricón”.

Ha sido el edil de la localidad el que ha publicado la foto de la pintada en su muro de Facebook y donde ha dejado un mensaje que acumula casi 300 comentarios, todos de apoyo.

“Hoy en l’Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo”, ha escrito Falomir.

Además, el alcalde ha añadido la etiqueta: Así no hacemos pueblo. También ha compartido la misma publicación en Twitter, donde ha logrado una amplia difusión.