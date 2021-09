Todo lo que tienes que saber sobre lo que está pasando con los escritores colombianos y la Feria del Libro

Estas son las claves de por qué no han sido invitados y todas las reacciones:

1. El gobierno de Colombia excluye a escritores prestigiosos

Como publicó el citado medio especializado, Colombia llegará a la cita “con una lista muy incompleta de la riqueza de su literatura contemporánea en favor de lo ’neutro’. El gobierno no invitó a Fernando Vallejo, Laura Restrepo, Piedad Bonnett, William Ospina, Héctor Abad o Pablo Montoya y a otros autores que han dado brillo a la literatura colombiana desde finales del siglo XX”.

“Varios de los escritores ignorados por el Gobierno del presidente Iván Duque han expresado en diferentes momentos sus críticas a dicha administración, y a las que la han precedido, no al país”, explicaba WMagazín. Pero no estaba solo ahí el quid de la cuestión. El criterio de selección, según el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata fue que se había tratado “de tener cosas neutras”.

2. Comienza una cascada de reacciones

Éste, por ejemplo, es un fragmento de la de Héctor Abad Faciolince: “En la delegación del gobierno veo que hay muchos autores de literatura infantil, lo cual es magnífico, pero parece más una delegación para la Feria de Bolonia. Tengo entendido que varios autores tienen un solo libro publicado, y no en España, lo cual me parece excelente para empezar a difundir su única obra en la península. Ojalá lleven libros en la maleta. Yo no fui invitado, gracias al cielo y a los burócratas del régimen. Sin embargo, es posible que vaya el último fin de semana de feria a apoyar a algunos libreros amigos con una firma”.