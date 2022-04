Jacobo Bergareche es autor de Los días perfectos (Asteroide)

La novela en soliloquios despierta en el lector preguntas eternas sobre el amor y sobre sus propias experiencias. ¿Es el amor el tema sobre el que más hablan las personas consigo mismas? ¿Quién no querría recibir una carta de amor? ¿Quién no querría recibir una carta de amor que explique el posible deterioro de ese amor para tratar de entender lo que ha pasado y si esto se corresponde con lo que cada uno piensa? Los días perfectos rastrea ese ideal a través de la línea de tiempo del amor, de los latidos febriles ante el deslumbramiento de alguien, a los latidos silenciosos del tedio con ese alguien” ( Puedes ver la entrevista a Jacobo Bergareche en ese enlace ).

Jacobo Bergareche recomienda La parcela, de Alejandro Simón Partal (Caballo de Troya)

Recomiendo mucho a Alejandro Simón Partal cuya primera novela, La parcela (Caballo de Troya), me ha resultado sobrecogedora y me ha llevado a leer su poesía en cuanto me he quedado huérfano de su lectura. Es una novela breve, pero con una orfebrería en cada frase, cada párrafo, que hace a esta lectura tener un eje vertical en cada página, además del eje lineal. La novela es una historia de amor y de abandono de uno mismo en el amor, de un profesor de literatura, un intelectual de alta condición social que huye del enfrentamiento con la enfermedad terminal de su padre y se castiga de alguna manera en la sordidez de la Francia bretona y en la mediocridad de un claustro universitario de provincias. Allí conoce a un inmigrante sirio que sueña con ir al Reino Unido y que le va a enseñar algo de lo que significa la avidez por la vida.