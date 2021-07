Escrivá matiza lo que dijo sobre la reforma de las pensiones y los 'baby boomers': "Todavía está por definir"

Según apuntó el integrante del Ejecutivo, lo verdaderamente importante del acuerdo es que se sustituye el mecanismo del IRP de corrección de suspensiones por la garantía de su revalorización con el IPC de forma permanente. “Tengo que reconocer que ayer no tuve el mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre, al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal”, ha respondido el titular de Seguridad Social a los periodistas.

Reflexiones en voz alta

Escrivá ha empezado diciendo que “sinceramente, soy una persona que tiendo a decir que hay que dar certidumbre a los pensionistas y que eso es fundamental y que esta reforma lo que hace es eso”. El ministro ha concretado que, lo que dijo “eran unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional, que tenemos que diseñar y discutir en los próximos meses”.

El ministro ha puesto de relieve que “además, se deroga un factor permanente como es el factor de sostenibilidad que iba a afectar a los pensionistas presentes y futuros”. También ha alegado que, tras el “avance extraordinario con los agentes sociales a la hora de transmitir certidumbre”, todos los pensionistas se verán beneficiados de una medida que asegura su poder adquisitivo “de forma permanente”.