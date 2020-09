Escrivá: "Si hubiéramos corrido con el Ingreso Mínimo Vital hoy le pediríamos el reintegro a 60.000 familias"

Escrivá ha detallado haber evaluado “333.000 y unos 85.000 ya tienen prestación concedida. Probablemente se crearon unas expectativas de cobro muy rápido. Éramos conscientes de esto. Entiendo la angustia de la gente y me solidarizo. Hay un 40% a los que hemos reclamado más información. Hay muchas solicitudes con información incompleta y ha habido un 20% que no tienen derecho a la prestación o se han prestado por duplicado”.

“Si las hubiéramos dado de oficio estaríamos pidiendo reintegros. Imagina que hubiéramos corrido. Hoy le estaríamos pidiendo un reintegro a 60.000 familias. Eso es correr. Si hubiéramos ido por la vía rápida estaríamos en el reintegro y en un atasco mayor. No queremos que llegue a quien no tiene derecho a ella”, ha proseguido, en respuesta a, entre otros, Pablo Iglesias, que había reprochado la tardanza en los pagos a quien no tiene ni para comprarle los zapatos al niño.

Las dificultades para rellenar todos los datos correctamente han generado buena parte de esos errores. Por ello, “vamos a simplificarlo. Hay un proceso de aprendizaje. En lugar de como estamos haciendo ahora de solicitar la confirmación de que están apuntada al paro, lo que vamos a hacer es simplemente que esto se convierta en una obligación a posteriori.

“Estamos aprendiendo y estamos mejorando. 85.000 hogares están recibiendo ya la prestación y estas mejoras en los procesos harán que estemos ya en 150.000 casi a final de mes. Vamos a tener un acelerón muy fuerte porque hay mejoras que podemos introducir”, ha admitido el ministro.