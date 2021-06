El escrutinio físico a las famosas que no deja de crecer

Getty Images Kate Winslet, Handel Erçel, Camila Cabello y Selena Gomez.

Esta semana Camila Cabello ha sido la última en sufrir el escrutinio físico al que son sometidas muchas famosas. La cantante de 24 años ha sido víctima de quienes utilizan las redes sociales para dejar por escrito opiniones hirientes, después de que un paparazzi la fotografiara en la playa de Miami (Florida) junto a su novio Shawn Mendes. Las imágenes se extendieron como la pólvora, con comentarios que subrayan palabras como “gorda”, “cara horrible”, “baja forma” o “michelines”.

La compositora, lejos de achantarse, ha decidido contestar y dejar claro que no busca “una perfección que no es real”.

“Lo falso se está convirtiendo en lo nuevo real. Tenemos una visión completamente irreal del cuerpo de una mujer. La celulitis es normal, la grasa es normal, las estrías son normales. Son bonitas y, lo más importante, son naturales”, ha reflexionado.

En su defensa ha salido la actriz Inma Cuesta, que en 2015 también se pronunció contra esa tiranía de la imagen, cuando denunció no reconocerse en la portada de una revista por los retoques del Photoshop: “No entiendo la necesidad de retocar mi cuerpo hasta dejarme casi en la mitad de lo que soy, alisar mi piel y alargar mi cuello hasta convertirme casi en una muñeca sin expresión”.

La protagonista de La novia también ha reflexionado sobre lo que ha ocurrido con la artista, utilizando una de las frases que ha pronunciado Cabello: “Lo falso se está convirtiendo en lo nuevo real’. Desgraciadamente así es... A todas aquellas revistas que siguen llenando sus portadas de cara al verano, dándonos consejos para la famosa operación bikini, sean responsables, quizá haya llegado el momento de tacharla de la lista. Luzcan sanas, saludables, seguras de si mismas, libres y sobretodo felices”, ha escrito la valenciana de 40 años.

Selena Gomez, 28 años

Camila Cabello no ha sido la única famosa de la semana en sentir esa presión sobre su físico. Selena Gomez ha confesado en un repaso de sus looks con Vogue que en algunas de las imágenes que ha ido viendo le han recordado cómo le costaba caminar por la alfombra roja. La razón de ello era la inseguridad que le hacía sentir su imagen.

“Yo fluctúo mucho de peso. Recuerdo esta noche específicamente. No me sentía bien con mi cuerpo (...) Ese día me di cuenta de que no tengo ni puedo tener el cuerpo que tenía a los 19 años. Porque, además, ya no tengo 19 años”, ha relatado.

En 2019, la exchica Disney recibió numerosos comentarios críticos cuando los efectos secundarios de su tratamiento contra el lupus le hicieron subir de peso.

Handel Erçel, 27 años

No menos conocido es el caso de la protagonista de Love is in the air, que ha revelado recientemente que los problemas de salud mental que padece se agravaron por un influencer que la increpaba en redes. La atacaba también por su físico, y finalmente se enfrentó a él judicialmente y ganó la causa. Sin embargo, esta misma semana, su hater ha vuelto a la carga. “Gracias a mí te has hecho una bichectomía [cirugía estética para perfilar la cara]. Me debes tu trabajo”, le ha dejado por escrito en Instagram, como recoge Sensacine.

Kate Winslet, 45 años

La actriz, sin duda, ha sido una de las famosas que más ha dado que hablar en las últimas semanas por su trabajo en Mare of Easttown (HBO). Winslet, que lleva escuchando comentarios sobre “su gordura” desde que sufrió acoso en el colegio, ha prohibido que se retoque su silueta en la serie, que se oculten sus arrugas y que se utilicen técnicas de iluminación y vestuario para estar ‘más favorecida’. Interpreta a una mujer de mediana edad y quería verse como tal. “Las estrellas caminan por alfombras rojas, es parte del trabajo. Creo que es muy importante decirles a los jóvenes que no somos así todo el tiempo”, comentó en una entrevista en Sunday Morning (CBS) en 2016.

Shannen Doherty, 50 años

La actriz de Sensación de vivir y Embrujadas también hizo partícipes de su reflexión sobre la tiranía de la edad a sus seguidores de Instagram, junto a una imagen en la que aparece sin maquillar.

“Me di cuenta de que había pocos personajes femeninos con los que pudiera identificarme. Ya sabéis, mujeres sin rellenos ni estiramientos faciales o sin Botox. Mujeres que acepten su rostro y toda la experiencia que este muestra. He vivido. Me encanta haber vivido y que mi rostro refleje mi vida. He sobrevivido a mucho, como al cáncer, pero a mucho más que eso. Ahora me acepto. Por fin. Terminemos con la percepción en la que las revistas y Hollywood intentan hacernos entrar. Quiero ver mujeres como yo. Mujeres como nosotras”.

India Martínez, 35 años

A finales de mayo, era la cantante cordobesa la que posaba en su perfil de Instagram con seis kilos de más, orgullosa porque se ve “mejor que nunca”. En su caso, casi todo fueron aplausos.