¿Escuchar ruidos es un síntoma precoz de demencia?

SIphotography via Getty Images

La demencia es más frecuente en los ancianos con pérdida de audición , por lo que no se puede ignorar como factor de riesgo. Muchos de esos pacientes presentan acúfenos (ruidos o zumbido de oidos, también llamados tinnitus), que, como aparecen muchos años antes que el paciente se de cuenta de la pérdida de audición, pueden ponernos sobre aviso.

Doctor, tengo un ruido en la cabeza, ¿es normal?

Pues no, no es normal. De hecho, los acúfenos se definen como la percepción anormal del sonido en los oídos o en la cabeza sin que exista fuente de sonido externo. Se trata de un síntoma muy frecuente que presenta más del 15% de la población , y su frecuencia aumenta con la edad, pudiendo llegar al 40% a partir de los 80 años. Por suerte, el acúfeno severo, resultado del efecto combinado de factores genéticos y ambientales, se observa solo en el 1% de la población.

La exposición al ruido en el trabajo es una causa bien conocida de sordera y acúfenos. Estudios recientes comparando la frecuencia de acúfenos entre gemelos idénticos (univitelinos o monocigóticos) frente a gemelos no idénticos (dicigoticos) han demostrado una concordancia mayor entre gemelos idénticos. Por tanto, los acúfenos tienen un componente hereditario , aunque parece ser diferente en hombres y mujeres.

Quien tenga un acúfeno, debería hacerse un estudio de audición

El acúfeno se asocia en mas del 90% de los casos con una pérdida de audición del oído interno (hipoacusia neurosensorial). Se atribuye a un aumento de la actividad de las conexiones entre neuronas de la vía auditiva (sinapsis). Esta actividad aumenta cuando el oído interno esta dañado y no envía información a las neuronas auditivas. Por eso, es recomendable que quien tenga un acúfeno consulte con un especialista y se haga un estudio audiológico.

Muchas personas no toleran los ruidos de alta intensidad y no pueden estar en sitios donde hay mucho ruido. Este síntoma se conoce como hiperacusia y se observa en mas del 65% de las personas con acúfeno severo. Son individuos que consultan mucho al médico por su acúfeno, buscando una solución a su problema. La relación entre hiperacusia y demencia no ha sido investigada.