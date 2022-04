El consejero Escudero declara ante Anticorrupción como testigo por el contrato del hermano de Ayuso

Se enteró meses después por la prensa

En este sentido, ha defendido que desde la Consejería de Sanidad se contactó únicamente con la empresa adjudicataria del contrato de emergencia con el que se relaciona al hermano de la presidenta regional, pero no se podía conocer la vinculación posterior que esta pudiera tener con sus proveedores y que él se enteró meses después por la prensa de la posible relación familiar.

“Tomás Díaz Ayuso (hermano de la presidenta) no influye en que el Sermas cierre esa contratación con la empresa. Estábamos viviendo una situación extremadamente grave cuando se formalizó ese contrato. Estábamos por encima de los 15.000 ingresados y por encima de los 4.000 fallecidos”, aseguró Ruiz Escudero.

La Fiscalía Anticorrupción abrió en febrero diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.