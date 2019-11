"Eso es una mierda": el tremendo enfado de Rafa Nadal tras esta pregunta de un periodista

Rafa Nadal no pudo ganar a Alexander Zverev este lunes en su debut en el torneo de Maestros de Londres y perdió 6-2 y 6-4. A parte de la derrota contra el tenista alemán, una pregunta de un periodista fue lo que más molestó al tenista balear.

En rueda de prensa se interesaron por si la boda con Mery Perelló le había influido en la concentración, ya que, como le comentó el periodista, jugó corto muchas veces durante el partido, algo no acostumbra.

“Para mucha gente, el matrimonio es algo muy importante que te distrae antes, durante y después de casarte. Me gustaría saber si de alguna manera tu concentración en el tenis ha sido algo diferente incluso habiendo estado saliendo con la misma chica durante tantos años”, se interesó.

(PUEDES VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

Nadal, tras reflexionar un segundo, respondió mostrando su malestar: “Honestamente, ¿me estás preguntando esto? ¿Es una pregunta seria o una broma? ¿Es en serio?”

El periodista le dijo que sí, que la pregunta iba completamente en serio.

“Ok. Me sorprende, es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto después de haber estado con la misma chica 15 años teniendo una vida estable y normal. No importa si se pone un anillo en un dedo o no. Bajo mi punto de vista, soy un chico bastante normal”, le comentó Nadal, quien le preguntó los años que llevaba el periodista casado.

“30 años con este”, le comentó.

Nadal le aseguró que antes “quizás no estabas seguro” antes de afirmar que pasaban al turno del castellano. “Eso es una mierda. Muchas gracias”, sentenció.