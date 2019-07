"El veto a Iglesias se extiende a todos": la respuesta de Montero ante la posibilidad de ser ministra

Irene Montero ha insistido en que su formación no tiene ninguna línea roja para negociar pero, ha avisado al PSOE, “no podemos ir a una negociación en la que haya vetos y no parece sensato vetar al candidato de 4 millones de españoles”.

Para Montero, “el PSOE dice que para gobernar en este país no te puedes presentar a las elecciones”, ya que a su juicio esto es lo mismo que decir que “no son los ciudadanos quienes elijen quién les debe gobernar”.

“Lo que han dicho es que quieren perfiles técnicos y no sé qué es eso. ¿Cuántas carreras son necesarias? A través de eufemismos tienen que ver que la condición que ponen no es no ser corrupto,... pero como no tienen los apoyos necesarios, nosotros vamos a tener paciencia”.

En este contexto, la dirigente de la formación morada ha dejado claro que “la posición de liderazgo le corresponde al PSOE, por lo que nosotros vamos a ser leales”: “Nosotros responderíamos con lealtad a los acuerdos de gobierno alcanzados, pero sin renunciar a nuestras ideas”, ha explicado Montero.

“La gente merece que ahora probemos un gobierno de coalición”, ha explicado Montero, antes de recalcar que “los inscritos han decidido que nosotros facilitemos una investidura de Sánchez si hay acuerdo de coalición sin vetos, con una representación proporcional”.

“Vamos a ver si ahora el PSOE se sienta a negociar y nos podemos poner de acuerdo. No vamos a dar esa batalla por perdida. Creo que el PSOE va a rectificar y a tratar con respeto a sus socios”, ha sentenciado.