"Eso no lo hagas ni queriendo": Aitana comparte el 'tirón de orejas' de su padre por las caras de su última foto

La publicación ha superado los 140.000 me gustas en pocas horas y ha llegado a recibir casi mil comentarios.

Pues bien, pocos minutos después, la extriunfita ha vuelto a colgar otra publicación, esta vez la de un vídeo con el audio de dos mensajes de voz que su padre había enviado al grupo familiar de Whatsapp.

“Aitana, tía, pero qué has hecho, me has puesto todos los caretos en internet. Me da algo, por favor. Eso no lo hagas ni queriendo”, le ha comentado en el primer audio.

En el segundo, ha sido mucho más escueto: “Me vas a matar, chica, pero ¿has visto los caretos que tengo yo?”