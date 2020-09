‘Eso que tú me das’, la última voluntad de Pau Donés

La salud de Donés dos semanas antes de su fallecimiento era tan frágil que no supieron hasta el último minuto si finalmente podrían grabar. Apenas podía andar y lo hacía con aparente debilidad. Y, a pesar de tratarse de un tema tan sensible, el resultado dista mucho del morbo.

El agradecimiento de un artista que bromeaba diciendo “no me quiero morir, ahora no me va bien” y al que casi no le quedaba voz, pero que enseñó a gritar a todos sus fans.