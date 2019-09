"Eso se le ocurre a cualquiera, pero...": el crudo aviso de Revilla a Errejón que le pondrá de golpe los pies en la tierra

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha lanzado una advertencia a Íñigo Errejón tras su irrupción en la arena política nacional con Más País. Tras la cuestión planteada por la periodista Susanna Griso -en el programa Espejo Público, de Antena 3-, quien ha afirmado que “en el PSOE se las prometían muy felices, pero ya han empezado a cargar contra la nueva formación”, quizás porque “están preocupados”, Revilla ha advertido de que “constituir un partido se le ocurre a cualquiera, pero consolidarlo es otra cosa porque un partido necesita años”.

“Sí, bueno. Errejón tiene mucha cobertura mediática, es inteligente, se expresa bien y tiene un caladero de votos entre Podemos y el PSOE, no sé en qué proporción”, ha expuesto Revilla, quien cree que “serán votos de ambas formaciones, a lo mejor 9 escaños”.

“A lo mejor han aparecido demasiados partidos y los nuevos no se han asentado. Siguen en sus guerras internas, como la de Podemos Errejón, que es una guerra de liderazgo. No puede haber dos líderes. Y la fórmula es salirse y crear otras organización. Consolidar un partido cuesta muchos años”, ha afirmado el presidente de Cantabria, antes de recordar que “PSOE y PP son partidos con mucha historia, con una trayectoria de haber gobernado muchas veces, de estar mucho en la oposición, que cuando se toman decisiones son muy meditadas... y no es lo mismo cuando parecen formaciones nuevas que necesitan un tiempo para consolidarse y ser previsibles”.

“Cataluña distorsiona”

En referencia a Cataluña y al envío a prisión de siete miembros de los CDR acusados de terrorismo, Revilla ha valorado que “por desgracia Cataluña condiciona y distorsiona la política española desde hace muchos años”.

“Y si encima no hay Gobierno, hay temas que no terminarán de solucionarse nunca. En otoño se nos presentarán temas difíciles que no se van a solucionar, tanto internas como externas. Nunca necesitó España centrarse en temas de esta envergadura como ahora”, ha opinado el presidente cántabro, quien no obstante cree que “el tema catalán vuelve azuzado por algunos partidos, a los que les interesa sacarlo en campaña electoral”.

“Si querría advertir a los dirigentes sensatos del pueblo catalán que esto que ocurrió con los CDR puede ser muy peligroso”, ha advertido,antes de sentenciar: “Puede trasladarse una reivindicación legal a una reivindicación terrorista. Mirad Euskadi, que no creo que suceda en Cataluña,... pero sorprende que los dirigentes catalanes no salgan en tromba a condenar lo sucedido”.