Espadas reconoce que el PSOE-A ha perdido tiempo por el "bloqueo mental" de ser oposición

“Yo soy bastante autocrítico, efectivamente esta situación exige un análisis. No somos un proyecto que haya tenido el más mínimo margen de maniobra para hacer nuestro trabajo, tan sólo unos meses”, ha enfatizado. Asume que en los primeros años de legislatura se perdió “demasiado tiempo” en la labor de oposición, por divisiones internas y con Moreno reprochando lo no hecho durante 37 años del PSOE; eso llevó a una especie de “incapacidad y bloqueo mental”.

Luego, no ha tenido “visibilidad” su partido al decir “alto y claro” lo que estaba fallando. “Es evidente que no hemos conseguido que nuestros mensajes calaran”, dice. Pero insiste: La valoración de la tarea del señor Moreno yo creo que está muy por encima de lo que ha sido, pero es lo que ha sido”.

Consultado sobre las palabras de su antecesora, Susana Díaz, preocupada por los datos del PSOE-A, ha respondido: “Es normal que le duela su partido. Ahora no está en la vida orgánica y no tiene los elementos internos necesario para valorar lo que ha pasado. Ahora el partido está mucho más unido que cuando celebramos las primarias. A mi juicio, ahora el partido tiene un equipo muy sólido. Me voy a dejar la piel apoyando a los compañeros, no siempre ha sido así”.