Espadas suspende parte de su agenda de campaña para visitar la zona del incendio desde Almería

Y es que, según ha abundado, “eso significa que, si no se ha actuado en invierno, los problemas te cogen en el verano”. “Si no hay un buen trabajo en relación con los tratamientos selvícolas, si no hay limpieza de montes, si no hay inversión tanto en los montes públicos como los montes privados, si todo eso se hace tarde, nos encontramos con que las denuncias de los sindicatos hoy en las redes sociales son que hay personal que está actuando sin que tenga todavía los reconocimientos médicos hechos, sin equipos de protección, y sin la implantación completa de todo lo que significa el dispositivo a 9 de junio de 2022″.