Nuevo paso vital de La Roja en Tokio 2020. España se ha clasificado como primera de grupo para los cuartos de final del torneo olímpico de fútbol tras empatar frente a Argentina (1-1). Se ha tratado de un resultado que permite dejar fuera al combinado albiceleste que queda igualada a puntos con Egipto (1-1), pero perdiendo por la diferencia de goles general por dos tantos.

De esta forma, España se ha granjeado un rival más asequible que la temida Brasil y se verá las caras en cuartos con Costa de Marfil. En un estadio de Saitama donde el claro dominador ha sido el calor, a 22 grados y en recinto cerrado, La Roja no ha podido demostrar la iniciativa que sí exhibió ante Egipto.

Oyarzabal ha tenido en sus botas la posibilidad de redención, pero ha errado las dos ocasiones que tuvo en la primera mitad. En el 32 no ha definido un mano a mano con confianza, creyéndose en fuera de juego. Dos minutos más tarde no ha podido disparar bien un remate de primeras a bocajarro, que se le ha marchado volando.

Un partido duro para ambos

Tras el descanso no ha habido cambio alguno de guion. España ha tardado 20 minutos en poder hacer buena su superioridad con balón, aunque pudo haber llegado mucho antes si Dani Olmo hubiera tirado a asegurar en el 49 y no buscando la escuadra con Ledesma ya batido. Con todo, España ha optado por no variar su plan.

En las charlas y los dos entrenamientos previos al partido el cuerpo técnico español ha insistido en que a Argentina se la ganaba moviendo el balón por abajo y buscando los espacios a la espalda. Y así ha sido.

La autoría del tanto con el que España ha abierto la lata le ha correspondido a Mikel Merino. El jugado ha adelantado a los de Luis de la Fuente en el minuto 65 con un gol que ha supuesto toda una inyección de oxígeno.

La receta clara para la falta de gol ha sido una posesión larga de los españoles que ha finalizado con Olmo encontrando a Merino, sólo y dentro del área. De primeras, con un tiro raso pegado al primer palo, ha superado al guardameta gaucho. A la selección española sólo le podía dejar fuera una remontada de Argentina, pero ha tenido que sufrir hasta el final.

El argentino Tomás Belmonte ha dado vida hasta el final a la albiceleste con un testarazo en el 87, pero ahí se quedaron las esperanzas de una Argentina que no ha logrado volver a materializar ocasiones de peligro y que se marcha de Japón por la diferencia de goles.