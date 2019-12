Un puzzle llamado España

El independentismo en Cataluña lo condiciona casi todo. 2019 está a punto de terminar y el PSOE negocia contrarreloj el apoyo de ERC, un partido que persigue la república catalana, para aupar a Pedro Sánchez a La Moncloa antes de que acabe el año. La previsible investidura del dirigente socialista con el respaldo soberanista sentará a España en el diván.

Cuatro décadas después de que los políticos parieran el sistema autonómico, la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut de 2006 y una crisis brutal que prendió el procés con la promesa de prosperidad por la vía de la independencia han agitado de nuevo el debate territorial. Una discusión que, como ahora, también fue intensa tras la muerte del dictador Franco.

El presidente en funciones quiere juntar a sus colegas autonómicos, si es investido, para arreglar el puzle español: 17 piezas que ya no encajan bien, porque una parte de la catalana, se quiere ir. Aunque no es la única: a otra parte de la vasca también le gustaría. Muchas, además, están insatisfechas por el modelo de financiación. Por eso, reclaman con esmero su reforma, que no termina de llegar.

Las más populosas, como Andalucía y Comunidad Valenciana, quieren que en el reparto de dinero pese más el número de habitantes, frente a las piezas de esa España que se vacía —Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Castilla y León y La Rioja— que quieren que se compense más el envejecimiento y la dispersión. Otro lío.

El embrollo territorial cuenta con un extra. Un epílogo que el alma catalana de los socialistas, el PSC, ha escrito en su reciente 14 congreso: Cataluña es una nación y España también, pero con otras naciones dentro. Una historia que ha puesto nerviosos a algunos sectores del país, empezando por la derecha, que pregunta insistentemente cuántas naciones hay en España.