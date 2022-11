España 'convoca' a Raphael: qué canción suena por cada gol de las selecciones del Mundial

Los jugadores de la selección española celebran uno de los goles frente a Costa Rica XINHUA NEWS AGENCY via GETTY IMAGES

¿A qué suena un gol? Muchos dirían que a gritos, alegría, efusividad… Pero en el Mundial de Qatar está siendo diferente. Más allá de a esos ingredientes, los goles de esta Copa del Mundo suenan a música.

Para ser más precisos, a canciones, una por cada selección. Esa es la petición que la organización del torneo le ha hecho a cada uno de los combinados nacionales, que elijan un tema musical para que se escuche en el estadio cada vez que marquen un gol.

La selección española ha optado por un clásico de nuestro país, Raphael. De entre el amplio catálogo del cantante jiennense España podría haber escogido varios temas: ’Yo soy aquel, ‘Qué sabe nadie’ o hasta ‘El tamborilero’ por la cercanía a la Navidad de este insólito Mundial.

Sin embargo, el equipo comandado por Luis Enrique ha elegido ‘Mi gran noche’, que ya sonó hasta en siete ocasiones en la goleada española ante la selección de Costa Rica en el estadio Al-Thumama.

Las canciones de cada selección

Dejando a un lado ‘La Roja’, en el resto de selecciones se puede encontrar prácticamente de todo, desde reggaetón nacional en el caso de Serbia hasta música religiosa para ‘animar’ a los futbolistas tunecinos.

Incluso, tal y como recoge La Vanguardia, ha habido una coincidencia: la canción ‘Freed from desire’ de Gala, un tema mundialmente conocido que ha sido escogido por Inglaterra, Polonia y Suiza.

No obstante, el equipo dirigido por Gareth Southgate ya ha corregido ese problema y ha optado por ‘One Kiss’ de Dua Lipa. Lo mismo ha hecho Polonia, que ha elegido ‘Balkanica’ de Piersi. Por otro lado, ni Qatar ni Senegal han seleccionado sus canciones de gol.

Estas son las canciones de cada selección, por orden alfabético:

Alemania: When We Stand Together – Nickelback

Argentina: Luz Delito - Wos

Arabia Saudi: Al Saudia - Rashed Al Majed

Australia: Down Under - Men at Work

Australia: On My Mind - Powderfinger

Bélgica: DevilTime - MC Devil

Brasil: Esquentando O Couro - Escola De Samba

Canadá: 30,000 Feet - NorthSideBenji & DJ Charlie B

Canadá: Going Bad - Meek Mill feat. Drake

Camerún: Mbandjoh - Les Rythmeurs ABC

Corea del Sur: Idol - BTS

Corea del Sur: The Shouts of Reds - TransFixion

Costa Rica: El Otro Gol - Gandhi

Costa Rica: Ole Ole - Los Ajenos

Croacia: Srce Vatreno - Marko Lasic-Nered

Croacia: Svijet Voli Pobjednike - Colonia

Dinamarca: Re-Sepp-Ten - VM Holdet

Ecuador: Ecuador, Si Se Puede - Damiano

España: Mi Gran Noche - Raphael

Estados Unidos: Feel So Good - Mase

Francia: Song 2 - Blur

Gales: Kernkraft 400 - Zombie Nation

Gales: This is Wales - The Barry Horns

Ghana: Oofeets - Sarkodie

Inglaterra: Freed From Desire - Gala

Inglaterra: One Kiss - Dua Lipa

Irán: Iran1400 - HM

Marruecos: Allez Allez Maroc - Hamid Bouchnak

México: La Negra - La Hija Del Mariachi

Países Bajos: Love Tonight - Shouse

Países Bajos: Samba De Janeiro - Bellini

Polonia: Balkanica - Piersi y Freed From Desire - Gala

Portugal: A Minha Casinha - Xutos & Pontapés

Portugal: Vamos Com Tudo - David Carreira