España empata ante Suecia y todos se acuerdan de la misma persona

La Roja no tuvo un buen debut en la Eurocopa 2020. España empató ante Suecia, sin goles, en un partido en el que no faltaron las oportunidades.

La actuación de Álvaro Morata, que no estuvo fino de cara a portería, ha sido de lo más comentado en las redes sociales y, con ello, Iago Aspas, uno de los grandes ausentes en la lista de Luis Enrique.

Los usuarios no encuentran una explicación para que no haya sido convocado con la selección española. Y, tras la falta de gol demostrada en el estreno de este lunes, los comentario no se han hecho esperar.

Los usuarios de Twitter han inundado la red social con multitud de memes, bromas, y otras que no lo son tanto, sobre el delantero del Celta.

Pasen y vean.