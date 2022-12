España envía 49 generadores eléctricos a Ucrania, mientras EEUU evalúa la entrega de Patriots

Margarita Robles ha relatado cómo vio en hospitales ucranianos “terribles amputaciones”, por lo que ha insistido en que no se puede ser insensible a ese dolor, “por no hablar de las violaciones que están sufriendo las mujeres en determinadas zonas”. Ha recordado que España no ha dejado desde el 24 de febrero de prestar todo tipo de ayuda humanitaria como esta y de material defensivo “porque al final lo que está haciendo Ucrania es repeler una agresión”. Ha asegurado además que el Gobierno no va a dejar de seguir colaborando con Ucrania “fundamentalmente en este momento que llega la Navidad, y que son fechas especialmente simbólicas, para que, por lo menos, sientan el calor y el apoyo de España”.