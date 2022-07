De aspirante a "todo" a incógnita: el reto de España en la Eurocopa

A última hora del martes, los whatsapps vuelan. ”¿Lo has leído?”. “Vaya palo”. “Terrorífico”. Quedan menos de 72 horas para el debut de España y los lamentos llegan desde el interior mismo de la selección: Alexia Putellas, la capitana, líder y mejor jugadora del mundo, se ha roto el cruzado anterior . Adiós a la Eurocopa (y a muchos meses de temporada). No es solo ella, semanas atrás el equipo se quedó sin segundo gran pilar, la goleadora Jenni Hermoso.

¿Es posible creer en una reconstrucción exprés de un equipo tan ligado a la Balón de Oro y The Best y a su ‘número dos’? “Es que no queda otra que levantarse”, retoma Segura, que pone varios nombres sobre la mesa: “Creo que Aitana Bonmatí y las centrales Mapi (León) e Irene Paredes tendrán que echarse el equipo a las espaldas”. “Al quitarnos el cartel de favoritas que en este momento ya no tenemos, quizás España se sienta más libre de jugar y pueda sacar su mejor versión”, apunta con un tono de voz algo más encendido.

La (r)evolución del fútbol femenino

Ese crecimiento huye de un cliché: ni es un milagro ni tiene que ver con la suerte. Tiene mucha más relación con una sencilla fórmula expresada por Mayca: “Las jugadoras hoy se empiezan a dedicar 100% al fútbol y por eso rinden un 100%. Ya no tienen que ser jugadoras y abogadas en el día a día”. Inversión que se nota en sus propias vidas, pero también en cuestiones esenciales para un deportista. “Hace no tanto, no había preparadores de porteras, no había fisioterapeutas, no había dietistas...”, añade.