La semana negra de España con los incendios, que han devastado 122.000 hectáreas

MIGUEL RIOPA via Getty Images

El cálculo, anunciado por Pedro Sánchez, se queda desactualizado a cada momento. Las condiciones generales han mejorado, la mayoría de grandes focos empiezan a estabilizarse o controlarse , pero el peligro de reactivación no se va a ir tan pronto. Tampoco, algunos otros frentes que siguen ampliando el daño, camino de un triste récord en un verano negro como el color que ahora cubre campos y bosques.

Los grandes focos en su mayoría ya controlados; preocupa Tenerife

En Galicia los grandes incendios continúan activos y la ola de fuegos ha arrasado ya unas 31.500 hectáreas de terreno, pero la evolución de las últimas horas abre vías para la esperanza. La superficie afectada de la que informa la Xunta no se ha incrementado desde hace 24 horas, se han podido estabilizar los fuegos de Oímbra y ya no existe peligro para las casas en ninguno de los incendios.

La última de las medidas que ha tomado la Consellería do Medio Rural ha sido la de desactivar la Situación 2 por riesgo para las viviendas en los tres incendios que la tenían activada: el macrofuego de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, el de Valdeorras (el más grande de Galicia) y un segundo incendio en Folgoso, que amenazaban poblaciones cercanas. Todos los vecinos han vuelto a casa.