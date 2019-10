España necesita un Gobierno estable

No existe ningún límite para las derechas cuando se trata de luchar por el poder. Son capaces incluso de girar 180 grados en su discurso cuando les entra el pánico al leer las encuestas. Albert Rivera nunca se ha caracterizado por ofrecer un discurso político sólido. Lo suyo es la mercadotecnia pura. Por eso no le tiembla el pulso cuando dice que nos ‘levanta el castigo’ a los socialistas para llegar a acuerdos. Pero en su nerviosismo no tiene en cuenta un detalle importante: los socialistas y la mayoría de españoles y españolas no nos fiamos de los que dicen que vienen a regenerar el país y a la hora de la verdad impiden el cambio hacia el progreso, como en Castilla y León, o se apoyan en la ultraderecha.

Lo que nos jugamos el 10 de noviembre

El próximo 10 de noviembre nos jugamos mucho más que premiar o castigar a quién ha hecho más o menos por formar un Gobierno. La ciudadanía decidirá si España tendrá un Gobierno estable y serio, o si continúa el bloqueo. No es una elección inofensiva, ya que nuestro país necesita estabilidad política ante los retos inmediatos que se avecinan.

Ya están apareciendo los primeros nubarrones sobre la economía global y España necesita estabilidad para sobrellevar los riesgos de crisis. El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho los deberes y nuestras empresas están mucho mejor preparadas que en el pasado, pero no por ello nos podemos arriesgar a no tener un mando sólido que nos guíe en los momentos de incertidumbre que puedan surgir, como por ejemplo si se confirma un Brexit duro en Europa, o la actual guerra comercial con los EEUU.

Y no me olvido de los retos como país, en concreto la cuestión de Cataluña. España en su conjunto no puede permitirse otra cosa que no sea una solución dialogada, pero firme. Los socialistas siempre hemos apostado por el entendimiento, pero dejando claro que ante todo está el respeto a la ley y a la convivencia.

Por lo tanto, es urgente acabar definitivamente con esta etapa de bloqueo y de provisionalidad y abrir una etapa con un Gobierno estable y sólido para afrontar los retos que tenemos por delante como país. Y esa estabilidad, solo la puede ofrecer el PSOE.