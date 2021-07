España está que arde: cómo será el "episodio de calor extremo" y cómo sobrellevarlo

De hecho, apunta, lo que se nos viene encima no es una ola de calor, sino “un episodio de calor extremo durante tres días, con cifras que no superan los parámetros de la AEMET para definirlo como ola de calor”, indica.

Esta vez pronunciar “esto no es normal” no es un decir. Las temperaturas estarán entre ocho y doce grados por encima de lo habitual, “por tanto, no, no es normal, pero tampoco es raro. Si en Sevilla suelen estar a 35ºC, podrán encontrarse con 45 o más”, indica Francisco Martín.