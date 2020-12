España, potencia digital 2025

La digitalización es imparable. Y las señales son inequívocas. Desde los titulares en los medios de comunicación hasta los más recientes neologismos, cada vez más la realidad se aproxima a convertirse en la precuela de Black Mirror o Years & years. Ni el mejor Rod Serling habría imaginado a qué velocidad se conecta lo humano y lo digital, a veces casi inseparable, indivisible. Parafraseando a Descartes, estoy conectado, luego existo.

Es innegable que el progreso de las sociedades avanzadas es digital. La pandemia ha acelerado la transición hacia un mundo inteligente y en permanente conexión. No es sólo una tecnología en particular, sino una disrupción de nuevas tecnologías digitales que están cambiando radicalmente el mundo en que vivimos. Estamos inmersos en una cuarta revolución industrial. Agentes públicos y privados deben transitar juntos este camino, la implicación de todos los sectores, indistintamente de cuál sea su naturaleza, no sólo es deseable, sino imprescindible. La digitalización es sinónimo de futuro, sus efectos sobre la sociedad y la economía así lo demuestran. Si en 2021 el 40% del PIB europeo estará digitalizado, en 2030 su aportación superará los 2,2 billones de euros al PIB de la UE. Sin duda, estamos ante una gran oportunidad que no podemos dejar escapar.

Con el fin de convertir a España en una potencia digital, el Gobierno de España ha elaborado el Plan España Digital 2025. Este plan movilizará una inversión pública de 20.000 millones de euros entre 2020 y 2022. Su magnitud es tal que sólo en 2021 la inversión española en digitalización y telecomunicaciones ascenderá a 4.230 millones de euros, cómo se refleja en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. En un año se multiplicarán por seis los 718 millones de euros de 2020. Además, a esta cuantía habría que sumarle 50.000 millones de euros más provenientes del sector privado, por lo que el volumen de inversión pública y privada asciende a 70.000 millones de euros en el periodo 2020-2022. Esta cifra refleja un importante hecho: la colaboración entre los sectores público y privado es fundamental. La alianza de todas las fuerzas económicas refuerza el plan y multiplica el impacto de la agenda de transformación digital de España. Es imprescindible canalizar conjuntamente los esfuerzos, y alineados con la estrategia digital de la UE, para que los beneficios de la digitalización alcancen al conjunto de la sociedad. Una sociedad digital, más moderna, y que fortalezca el Estado del bienestar.