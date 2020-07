España se atrinchera con sus aliados y rechaza más recortes de los 'frugales'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se ha atrincherado con sus aliados en la cumbre de la UE y ha rechazado la demanda de los países “frugales” de que haya más recortes a las ayudas directas del fondo de recuperación europeo tras el coronavirus . El Consejo Europeo que negocia el citado fondo y el marco financiero plurianual para los próximos siete años se ha vuelto a interrumpir esta mañana al no alcanzarse un acuerdo, tras conversaciones bilaterales durante toda la noche. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE volverán a reunirse a las cuatro de la tarde. En la que es ya la cumbre europea más larga de la historia, los cuatro países “frugales” -Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia- junto con Finlandia insistían en reducir la parte de ayudas directas del fondo, y las grandes economías españolas, España entre ellas, se niegan a que dicho capítulo sea inferior a los 400.000 millones de euros.

La delegación española defiende este silencio como parte de su estrategia, e insiste en que el presidente del Gobierno está en el centro de las negociaciones y mantiene su apuesta por un acuerdo “ambicioso” que esté “en consonancia con el desafío que la UE tiene ante sí y la magnitud de la crisis provocada por la pandemia” de la COVID-19.



Sánchez comparte la posición expresada públicamente por Merkel y Macron de que las ayudas directas del fondo no bajen de 400.000 millones porque entiende que es el mínimo necesario para que el fondo tenga un impacto macroeconómico, según las mismas fuentes.



También está insistiendo, dicen desde la delegación, en defender una gobernanza ”ágil y eficiente” que “permita la absorción de los fondos”, es decir, que no obstaculice su desembolso.



A lo largo de toda la jornada del domingo el presidente del Gobierno participó en muchas de las reuniones a varias bandas de los mandatarios europeos antes de la primera reunión de los Veintisiete, que no comenzó hasta entrada la tarde.



España apenas dio pistas de sus posiciones a lo largo de toda la jornada. Sólo por la noche, tras la propuesta de los “frugales”, respondió insistiendo en la necesidad de un plan económico ambicioso y advirtiendo de que el escenario podía cambiar.