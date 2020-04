España sale de la "hibernación" pero con mucha seguridad

España sale de la “hibernación”. Muchos ciudadanos regresan este lunes a sus trabajos, primera jornada laborable tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales por la crisis del coronavirus, en la que se activa el dispositivo organizado por el Ministerio del Interior para reforzar los controles al transporte público y repartir mascarillas. No obstante, persiste el confinamiento porque su “desescalada” no se producirá antes de dos semanas, sin descartar que las restricciones puedan mantenerse o reforzarse después del día 26.

Esos sí, estos trabajadores de actividades no esenciales que acuden este lunes a sus puestos de trabajo lo harán siempre que no sea posible desarrollar sus actividades a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas donde no sea festivo. Estas son todas menos Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco.