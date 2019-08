España se encamina a la repetición electoral

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

Salvo sorpresa de última hora, España volverá a votar el 10 de noviembre en las que serán las cuartas elecciones generales en cuatro años. No hay movimiento desde el pasado 25 de julio, cuando fracasó la investidura de Pedro Sánchez . Tres meses después de las elecciones del 28-A, España sigue sin Gobierno. De nada han servido los encuentros del candidato socialista con representantes de la sociedad civil, el documento de más de cien páginas presentado por Unidas Podemos para conformar un Ejecutivo de coalición y la oferta del Gobierno para que los morados den su apoyo sin contraprestaciones . Tan poco ha cambiado la situación en estas semanas que incluso las vías de comunicación entre PSOE y Unidas Podemos son las mismas que durante las horas previas a la investidura: declaraciones a la prensa y tuits. La desconfianza entre ambas formaciones es, como recalcó Sánchez , recíproca.

También existe consenso entre los analistas consultados en que una mayor abstención penalizaría a los partidos de izquierdas, dada su incapacidad de alcanzar un acuerdo de Gobierno cuando han tenido la posibilidad de hacerlo. “El resultado electoral será muy parecido. Si la izquierda no se moviliza, tendremos un Gobierno de derechas”, augura Vallespín.

Pero repetición no implica movilización. César Calderón , consejero delegado de la consultora política RedLines , vaticina una clara caída de la participación en caso de llegar al 10-N. Es algo que ya ocurrió en 2016: la afluencia de votantes bajó un 3% respecto a las generales de 2015. “Si se repiten elecciones habría una participación del 60% o 65%, más propia de unas europeas”, pronostica.

El único elemento que podría incentivar la participación de los votantes de izquierda sería la consolidación de España Suma, —la coalición propuesta por el PP para aglutinar a los partidos de derechas— reflejada en la foto de Colón, especialmente si incluye a la formación de Santiago Abascal. Y es que ese tipo de alianzas suele movilizar al votante contrario. Los expertos explican que los antecedentes no funcionaron, al menos cuando se produjeron en la izquierda: ni el acuerdo del PSOE de Joaquín Almunia con la IU de Francisco Frutos en 2000 consiguió superar al PP de José María Aznar, ni la coalición entre Podemos e IU en 2016 para dar el sorpasso al PSOE logró su objetivo.

JOSEP LAGO via Getty Images

JOSEP LAGO via Getty Images

No obstante, todos los analistas consultados coinciden en que el escenario político español de los últimos años, tras el estallido de la crisis económica y la irrupción de los nuevos partidos, es volátil e impredecible. Todavía puede ocurrir cualquier cosa. “La política española da giros de último minuto”, apunta Simón. “No conocemos ni la agenda del PSOE, ni la de Unidas Podemos, porque ellos no han dejado que la conozcamos”, añade Calderón.

“No estamos en Suiza , sino en España, un país muy débil frente a una recesión económica que ya se está produciendo en la zona euro y que va a provocar que nos enfrentemos a problemas difíciles, así como exigir que tomemos medidas difíciles. También tenemos una crisis de Estado como un campo de fútbol [en alusión a la sentencia del procés], que no podremos resolver divididos”, agrega Vallespín.

Ante el complejo panorama que vive España, Vallespín y Calderón afirman que los políticos deberían buscar la estabilidad cuanto antes. “Nos encontramos en una situación de diagnóstico grave porque no hay democracia que salga sin lesión de cuatro años con cuatro elecciones y con los poderes públicos paralizados: el Gobierno; el Parlamento, sin función legislativa; y el poder judicial, en una situación de prórroga del CGPJ. El problema es sistémico, ha dejado de ser un problema político coyuntural”, advierte el periodista José Antonio Zarzalejos.

La única posibilidad para que se forme Gobierno es que el líder de los socialistas salga elegido presidente, ya que la derecha no suma suficientes escaños. “Si Pedro Sánchez no es investido con éxito habrá elecciones porque no hay otra alternativa”, apunta Simón.

“La cosa no ha empezado con buen pie”, explica el consultor de RedLinestras los nuevos encontronazos entre los dos partidos de izquierdas. Sánchez inició una serie de reuniones con agentes sociales y partidos de cara a la investidura, pero todavía no se ha citado con la formación morada. “En otros países como Alemania, el SPD y la CDU estuvieron dos meses sentados negociando y redactando un acuerdo de 200 folios con sus respectivos equipos”, afirma Calderón.