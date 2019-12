España se queda sin cordón sanitario contra la ultraderecha: ¿Y qué hace el resto de Europa?

Desde el pasado martes, la ultraderecha está presente en la Mesa del Congreso de los Diputados, el órgano de gobierno de la vida parlamentaria. En la tribuna elevada estará sentado Ignacio Gil Lázaro (Vox) como, nada más y nada menos, que vicepresidente cuarto de la institución.

El PSOE llevaba semanas intentando una fórmula para excluir a la ultraderecha y hacer un cordón sanitario en las instituciones, como pasa en otros países europeos. Pero el PP se negó en rotundo e incluso llegó a ofrecer sus votos a los de Santiago Abascal para un gran acuerdo para repartirse sillas en la Mesa.

En el Partido Popular lo tienen claro: nada de cordón sanitario. Nada de hacer un Angela Merkel o Emmanuel Macron contra la ultraderecha. Ya se ha visto en comunidades autónomas, donde se ha pactado con Vox para lograr las presidencias de Andalucía, Murcia y Madrid, por ejemplo. Pero ahora tocaba la prueba a nivel nacional.

Los populares han rechazado repartirse los puestos junto al PSOE, UP y Cs con un pacto previo. Los socialistas lo intentaron hasta el último minuto en la sesión constitutiva de las Cortes. La teoría de Génova es que los votos de Vox son tan válidos como los otros y, además, Pablo Casado repite tanto en público como en privado que hacer un cordón sanitario a Abascal va a tener un efecto contrario: crecería todavía más. Por eso también reniega de una gran coalición: pondría a UP y Vox en ese mismo momento como las alternativas de Gobierno para las siguientes elecciones.

Pero rechazar ese cordón tampoco le ha salido barato a Casado. Se ha encontrado con que Vox se ve muy fuerte, sueña con el sorpasso al PP, y ha rechazado el pacto de los populares, al incluir en la ecuación a Ciudadanos. El Partido Popular no ha hecho buen negocio en ese intento fallido a tres bandas de España Suma.

Los votos de Vox fueron suficientes para poder aupar a su candidato como vicepresidente cuarto. Por cierto, un Ignacio Gil Lázaro que viene precisamente del PP, fue el azote contra Alfredo Pérez Rubalcaba durante años y estuvo en la propia Mesa desde 2004 hasta 2015 representando a los populares. La falta de acuerdo entre las derechas tuvo también otra consecuencia: al final el lado progresista logró un puesto más del que esperaban (seis para PSOE y UP frente a dos del PP y uno de Vox).

Las relaciones han quedado tocadas entre la derecha y la ultraderecha, pero sí han servido este arranque de las Cortes para saber que nada de cordones sanitarios en España. La táctica de Casado sigue en este momento enfocada en no dañar a Vox e intentar extender la idea de que no se podrá echar al PSOE de La Moncloa si no vuelve la unión de la derecha. Los populares han subido respecto a abril, pero el crecimiento más espectacular ha sido el de la ultraderecha, que ya es la tercera fuerza de Parlamento con 52 parlamentos.

España se queda, por lo tanto, sin ese cordón sanitario para combatir a esta fuerza machista, homófoba y racista. ¿Y qué pasa en el resto de Europa? ¿Sirven para algo esos cordones? ¿Cuál es la mejor receta para luchar contra la ultraderecha?

Los grandes lo tienen claro: el enemigo, ni agua

Aunque siempre hay excepciones, en Europa la idea de pactar con la derecha extrema o de dejarle tocar poder es directamente un tabú, no se contempla. Porque hablamos de naciones que han sufrido mucho, en carne propia, las consecuencias del auge del fascismo, porque no hay unas escisiones bloquistas tan intensas como en España, porque la dinámica del pacto está más asentada. Pragmatismo, valores, unidad. Todo suma para construir cordones que asfixien a los radicales.

Los casos más claros de cerco se dan en los dos grandes, Alemania y Francia. En el primer caso, los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) son la tercera fuerza parlamentaria y la primera de la oposición, ya que el Gobierno se sustenta en una alianza entre los conservadores de Merkel y los socialdemócratas. Podrían, por tanto, ostentar un poder notable en el Bundestag (Parlamento), pero no es el caso. Sus diputados están presentes en 24 comisiones permanentes, pero no ocupan puestos de responsabilidad, ni siquiera la vicepresidencia de mesa que por aritmética (tienen el 12,6% de los votos) le correspondía.