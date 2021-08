España, "preparada" para poner la tercera dosis a la espera de recibir el 'ok' de las autoridades de Salud Pública

Lo que diga la ponencia pasará a la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial, ha aclarado Darias. “Hemos ido de la mano entre la evidencia científica y la evidencia de la vida real, pero nuestro país está preparado, si así se decidiera, para inocular esa tercera dosis. Habría que decidir cuándo, a quién, si la hacemos coincidir con la vacuna de la gripe... Se está trabajando en ello”.

Sobre la OMS, “ni nos marcamos ni nos desmarcamos”

Darias ha querido descartar cualquier tipo de choque con la OMS, que pide insistentemente que los países desarrollados no pongan la tercera y donen esos viales para que los más desfavorecidos tengan primeras dosis. Algunos gobiernos como el francés y el estadounidense ya se han posicionado a favor de seguir vacunando.

“Ni nos marcamos ni nos desmarcamos de la OMS, nosotros nos remitimos a la ponencia de vacunas y puede que diga que no. No podemos adelantarnos”. En todo caso, ha remarcado que “empieza a surgir un consenso en colectivos que no habla de tercera dosis sino un nivel de refuerzo para generar la inmunidad que aún no se ha alcanzado en personas con inmunodeficiencia, por ejemplo”.