"España va a recordarme": una concursante la lía en 'Boom' como pocas veces se ha visto

Este jueves el protagonismo de Boom (Antena 3) no ha sido ni para los ganadores, ni para Juanra Bonet... el foco ha sido la concursante Cristina, miembro del equipo Matrioshkas.

La participante, rusa, de Moscú, se ha hecho con el programa desde el comienzo. Humor, drama, tensión... Va para actriz, ha tocado todos los palos.

Primero, en un extraño ‘pique’ a modo de broma con el presentador a costa de su nacionalidad: “¿Eres espía?”, le ha preguntado Bonet, a lo que esta ha respondido que no: “Periodista”... “Yo no sé vosotras, pero me he fijado en Cristina y tiene micro”, ha terminado por decir el conductor del espacio, al que le ha durado la coña para rato.

Pero le ha llegado el turno de competir a su equipo... y el resultado no ha sido el deseado. Fallo en la segunda bomba. La curiosa ‘portavoz’ del equipo ha protestado porque no le han hecho caso al responder. “Lo he dicho tres veces: Víctor Hugo”. Y es que el nombre del escritor francés era la base para comprender que “Quasimodo”, personaje suyo, no era la respuesta correcta de descartes de personajes del siglo XIX.