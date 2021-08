España cierra agosto sin llegar al hito del 70% de población inmunizada

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Una enfermera prepara una dosis

Era el objetivo desde hace meses: cerrar agosto con un 70% de la población vacunada con la pauta completa. Sin embargo, España no ha llegado al hito previsto y acaba el mes con un 69,5%, al filo de los 33 millones de inmunizados (32.996.436 personas), según ha confirmado Sanidad en su último balance. A menos de 4.000 personas de los 33 millones que también se puso como reto Pedro Sánchez.

El dato se esperaba y desde hace días el Gobierno contaba con que no se cumpliría del todo la meta prevista. Especialmente, cuando en un cálculo más optimista en primavera, Pedro Sánchez habló de “dentro de 100 días”, una fecha que llevaba al 18 de agosto para lograr esta meta.

Sobre el total de población a vacunar (mayores de 12 años, ya que los niños aún no tienen sueros autorizados) el porcentaje sí pasa esa barrera y se sitúa en un 78,3%.

El efecto freno que ha ejercido el verano, con las vacaciones, no resta valor al avance de la vacunación en España, líder entre las potencias mundiales en cuanto a población protegida contra el virus. Así lo recoge el medidor internacional Our World in Data: