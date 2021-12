España se agarra a la vacuna infantil y descarta restricciones entre dudas por la llegada de las fiestas

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Una mujer curiosea en un mercado navideño en Cataluña

Los ojos ya están puestos en el 15 de diciembre. Ese día, España comenzará a administrar la vacuna infantil contra el coronavirus o lo que es lo mismo, al colectivo de mayor incidencia actual en toda la población. Un previsible golpe a la pandemia a las puertas de una Navidad que aparece más amenazada en Europa que en España, aunque comienzan a surgir elementos de preocupación mirando hacia los hospitales.

No es solamente el miedo constante al crecimiento de ómicron. Porque aquí, como en el resto de países vecinos, las curvas de transmisión del virus siguen al alza sin necesidad de que esta variante se convierta en mayoritaria. Pero “la situación en España es bien diferente”, lleva semanas diciendo Sanidad.

Lo es, básicamente, por la altísima tasa de vacunación en el país, con casi el 90% de la población diana (la mayor de 12 años) con la pauta completa. Hoy lo ha recordado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha descartado restricciones específicas para las fiestas más allá de la “prudencia”.

Otros no pueden decir lo mismo. Mientras Austria y Eslovaquia mantienen a su población confinada para reducir el pico de contagios, países como Francia e Italia han endurecido más sus medidas. En el caso francés, se cierran discotecas poco antes de las fechas grandes, mientras que para los italianos se pone coto a la actividad social de los no vacunados. Solo podrán acceder a bares, locales públicos y centros de deporte y cultura los que cuenten con el antiviral, algo parecido a lo acordado por Alemania, que plantea un ‘semiconfinamiento’ a quien no tenga la pauta de vacunación, en línea con Portugal.