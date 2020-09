España ya registra tantos casos como en abril, pero la situación no es la misma (todavía)

El mayor temor de mucha gente es volver al confinamiento. El mayor temor de muchos sanitarios es volver al colapso hospitalario. El mayor temor de muchos empresarios es el cierre de la actividad económica. Y el Gobierno, que a su vez teme todo esto, se empeña en tranquilizar a la población asegurando que esta segunda ola de coronavirus no tiene nada que ver con la primera y que la situación vivida en primavera no tiene por qué repetirse.

De nuevo, el descenso en la media de edad de los contagiados se explica por la mayor capacidad de detección, y redunda en una menor presión hospitalaria, pero eso no quiere decir que todo sean buenas noticias. “Se está produciendo una sobrecarga considerable en los servicios de atención primaria, ya que la mayoría de estos casos son diagnosticados y gestionados allí”, argumenta Rodríguez Artalejo. “Hay una cierta queja comprensible entre los médicos de primaria de que no se está visibilizando o transmitiendo a la población general la sobrecarga que están soportando”, señala.

A este dato ‘positivo’ hay que añadir, además, que “el perfil de los casos que se detectan ahora es distinto”, señala Fernando Rodríguez Artalejo, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y catedrático de Salud Pública de la UAM. “Son muchos asintomáticos, gente joven en quienes la enfermedad no suele ser tan grave, y por tanto ahora no sobrecargan los servicios hospitalarios ni las UCI de la misma forma que se sobrecargaron en marzo, abril y mayo”, razona.

Salvador Macip coincide con este punto de vista. “Aunque sea más grave el colapso de los hospitales, trabajar con la primaria saturada también tiene consecuencias negativas no sólo para los pacientes de Covid, sino también para el resto”, sostiene. “Si tienes saturado el sistema, los pacientes acaban muriendo por otras causas porque no reciben la atención que necesitan”, explica. “Aún no estamos en ese nivel, pero la situación es frágil y el sistema se puede sobrecargar en cualquier momento”, advierte el autor de Las grandes plagas modernas.

El hecho de que no haya demasiada presión hospitalaria no debería relajar a la población ni a los Gobiernos. Sanidad alerta desde hace días de un aumento preocupante de la transmisión comunitaria, y aunque las cifras de muertes no sean comparables a las de abril, siguen creciendo los contagios y, con ellos, los ingresos. Actualmente hay 6.957 pacientes hospitalizados por Covid-19 en España, 2.300 más que hace diez días, cuando la cifra era de 4.636. Además, la presión hospitalaria no afecta por igual a las comunidades; aunque el total de camas ocupadas en España por Covid es del 6%, este porcentaje asciende al 16% en Madrid, al 13% en Aragón y al 11% en Baleares y Euskadi.