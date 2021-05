'Espejo Público' pide perdón tras las críticas recibidas por un error

Me acaba de pasar una amiga está imagen del programa @EspejoPublico de @antena3com y yo de forma inocente no me fijé en los fallos hasta que me dijo que mirara bien las banderas, ¡Ole! Pleno al canto no acertaron ni una sola bandera 😱😱😱😱 pic.twitter.com/fTFk56t2q1