Esperando el milagro venezolano

Si me tocara hacer una ponderación de la prevalencia de los rumbos, diría que la mayoría se orienta a la espera, seguidos por los que resuelven y minoritarios quienes se organizan (con el lastre de la cooptación). Tristemente, prevalecen los venezolanos y venezolanas que esperan el milagro venezolano. Quizás estos compatriotas no comprenden suficientemente que el estado de cosas en las cuales vivimos depende de una determinada correlación de fuerzas y que estas representan intereses en conflicto. Quizás lo que estos compatriotas no visualizan es que, si usted no delibera y forma parte de la toma de decisiones, otros las tomarán y en consecuencia usted no cuenta. Quizás no se logró entender todavía que la política no es un acto divino, sino por el contrario muy humano, y que entre menos se participe, más insatisfechos existen.

Si no hay milagro que esperar. ¿qué hacer en Venezuela? Pues participar en organizaciones de cualquier naturaleza: consejos comunales, comunas, partidos políticos, sindicatos, cajas de ahorro, consejos de trabajadores, entre otras. Estas son instancias naturales para el debate y la acción colectiva, que articulada tiene capacidades para incidir en políticas públicas orientadas a la superación de las problemáticas más sentidas por la población y la construcción del buen vivir. Esta es la ruta más compleja, peligrosa, novedosa e impopular. De no hacerla, ¿qué nos espera? La profundización de los problemas y de la espiral populista. Ahora: ¿Cuán difícil es aplicarse esta medicina?

