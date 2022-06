Esperansa Grasia: "Me está pasando todo de golpe, con tantos miedos por detrás"

“Es muy simple pero está hecho de una forma para que no se haga pesado”, explica Palacio sobre el tipo de contenido que está preparando en el marco de la campaña y siguiendo la estela de su perfil. En su Instagram, Esperansa Grasia hace humor comparando situaciones cotidianas de la vida en España con la de Estados Unidos.

Palacio, que comenzó a hacer esos vídeos en pandemia, reconoce que está teniendo una repercusión que ha llegado en muy poco tiempo y que le da “rabia” no poder saborear todo lo que le gustaría las cosas buenas que le están pasando.

“Estoy contenta pero también es muy raro, me ha pasado muy rápido. Me está pasando todo de golpe, con tantos miedos por detrás, porque lo fácil no es hacer así, pum, y de repente tener muchos seguidores”, ha explicado Palacio en el encuentro, reconociendo que muchas veces se plantea ”¿y si a la gente le cansa esto?”