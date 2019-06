Esperanza Aguirre confiesa en 'La Sexta Noche' su fracaso buscándole novia a Martínez-Almeida

“En eso he tenido muy buenos ofrecimientos. También Esperanza Aguirre me lo ha dicho varias veces, las dos se ofrecen de celestinas. Están deseando casarme pero no hay manera”, respondió Martínez-Almeida.

Tras esa declaración, la pregunta era casi obligada. ”¿Es cierto que le está buscando novia al señor Almeida, el candidato a la alcaldía de Madrid?, se interesó López en el programa político.

Aguirre, que reaccionó con una tímida risa que creciendo poco a poco, confirmó que sí, aunque confesó haber fracasado en la intentona.

“Hace mucho tiempo. No he debido dar con el perfil indicado. Y eso que le presenté a una sobrina de Tiger Woods que era guapísima y quería conocer Madrid pero nada, no hubo manera”, se lamentó la expresidenta.