Esperanza Aguirre, agradecida con la idea que le acaban de dar en TVE: "Esta tarde llamo a Abascal"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha estado este martes en La hora de TVE para repasar la actualidad del coronavirus, criticar a Fernando Simón o dar su apoyo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La exdirigente popular también ha sorprendido por cómo ha definido a Vox: centro derecha. De hecho, ha incidido en que PP y Vox deberían unirse, algo que ha repetido durante toda la entrevista.

La periodista de El Mundo Lucía Méndez le ha preguntado si, gracias a la buena relación que tiene con Santiago Abascal y Pablo Casado, podría ayudar a esa mencionada unión.

“Pues me estás dando una idea. La verdad que no lo había pensado, pero me parece una idea muy buena. No he hablado con Santiago Abascal de esto, pero no quiere decir que no hable. Le voy a llamar esta tarde”, ha afirmado Aguirre.