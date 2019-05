Esperanza Aguirre: "Casado ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero"

Esperanza Aguirre ha querido lanzar un dardo a Pablo Casado tras las declaraciones que hizo este sobre Santiago Abascal, en las que arremetió contra el líder de Vox por “cobrar de los chiringuitos y las mamandurrias de algún que otro gobierno autonómico”.

Se refería a unos chiringuitos en los que Abascal fue colocado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid. “Casado ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero”, ha dicho Esperanza Aguirre, que ha querido lanzar otro mensaje: “Que sepa que Santi Abascal vino aquí porque en el PP del País Vasco no le dejaron tomar posesión de sus cargos”.

Preguntada por la afirmación que hizo Casado de que Vox es un partido de extrema derecha, Esperanza Aguirre ha dicho que no lo comparte: “Si no se llama a Podemos de extrema izquierda, no tiene sentido que llamemos a un partido constitucionalista de extrema derecha”.