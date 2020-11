Esperanza Aguirre estalla y abandona 'Salvados': "No cumplís vuestra palabra"

“Ya le he dicho que los hospitales públicos son a los que se puede ir con la tarjeta sanitaria y no le cobran nada”, respondió Aguirre visiblemente tensa y recalcó que estas empresas gestionan los hospitales a cambio de asumir el coste de construcción.

Después de esta cuestión, Aguirre le recordó que esta era su “tercera pregunta”, pero Gonzo le aclaró que era la segunda. “No me regatees preguntas, Esperanza”, bromeó el periodista. Aguirre planteó otra cuestión sobre su modelo sanitario y, basándose en una experiencia personal, relató que se planteó mejorar los hospitales a nivel de hostelería. “Pero esto se podía hacer sin que empresas privadas ganen 15 millones de euros”, apostilló el periodista.

La popular se tensó aún más en su conversación y le recordó que las preguntas eran sobre “su modelo de gestión” y no sobre noticias que buscase el periodista en su iPad. “Es tu última pregunta, Gonzo, piénsatela bien”, le dijo Aguirre. “Quedan dos”, respondió el gallego.

La tensión se fue acrecentando cuando Gonzo preguntó acerca del Hospital Infanta Leonor, el dinero que había abonado ya la concesionaria sobre los gastos de su construcción y lo que quedaba por pagar.

“Si usted viene aquí a criticar la sanidad madrileña, me parece muy bien, pero no lo haga usted conmigo”, respondió la popular visiblemente molesta. “A mí no me vas a sacar de lo que hemos acordado: tres preguntas sobre mi modelo sanitario”, estalló Aguirre. “Se han acabado las preguntas”, concluyó.

Antes de marcharse, Aguirre recordó su visita al programa de Jordi Évole, cuando también abandonó la entrevista en 2015. “Quieres que lo mismo que con Évole pues, ¿sabe lo que pasa? Que me voy a ir. Todo el mundo largo de aquí”, añadió mientras abandonaba el plano del programa con Gonzo todavía requiriéndole respuestas. “Cómo lo sabía yo, Eva, que no cumplís vuestra palabra”, dijo visiblemente enfadada mientras se marchaba del formato.

Évole no quiso quedarse callado ante el desplante a su compañero y bromeó con ello en Twitter. “Esperanza es liberal hasta en lo de ir por libre”, sentenció.