Aguirre pide no temer a etiquetas: "No me llamaban extrema derecha, me llamaban derecha extrema"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha pedido al Partido Popular no ser “equidistantes” entre Vox y Podemos, y ha insistido en defender los principios del partido, al tiempo que ha recalcado no tener miedo a las etiquetas.

“A mí en el tiempo de Zapatero no me llamaban extrema derecha, me llamaban derecha extrema”, ha manifestado Aguirre durante una entrevista en La Sexta, en la que ha sostenido que el PP es “un partido de centro derecha” y, por lo tanto, “la equidistancia no es un principio”.