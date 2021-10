Esperanza Aguirre llama de este modo al ministerio de Igualdad de Irene Montero

Esperanza Aguirre ha dado que hablar este martes en Todo es mentira al referirse al ministerio de Igualdad de Irene Montero como “el ministerio de igual-da”.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha analizado en el programa de Risto Mejide en Cuatro la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de pagar peajes por el uso de las autovías.

Aguirre ha señalado que “las autovías necesitan un mantenimiento” porque hay muchas que están “muy mal mantenidas”. También ha añadido que “los dueños de los coches” ya están pagando “una barbaridad de impuestos” empezando por el de matriculación “que no se paga en ningún otro país europeo” y “continuando por el de circulación”.

“Cada vez que echamos gasolina nos pasa como con la luz, la mitad se nos va en impuestos”, se ha quejado Aguirre. “Utilice usted ese dinero que ya están pagando los automovilistas para el mantenimiento de las autovías o para qué lo utiliza usted. Es que eso son las tasas, pagas por algo que sabes que todo lo que pagues va a ir a ese servicio”, ha proseguido.

En ese momento ha intervenido Ana Pardo de Vera, que ha señalado que sí es partidaria del pago de peajes: “Qué pasa que es que si no me lo cobran en el presupuesto que también lo pago yo y me suben otros impuestos”.

“Esto es como el ascensor, ¿El del bajo por qué tiene que pagar el ascensor de la comunidad de vecinos?”, ha preguntado Risto. Pardo de Vera ha vuelto a intervenir y ha afirmado que hay “unas prioridades” que son “la Sanidad, la Educación, la dependencia y las pensiones” y que si cargas al presupuesto el mantenimiento de las carreteras se le resta a estas cuestiones “que ahora son prioritarias”.

Después de eso, Aguirre ha pedido la vez para criticar las partidas que los Presupuestos Generales destinan a según qué cosas: “Vamos a ver: 23 ministerios, el ministerio de igual-da, que le han subido de 400 a 550 millones para que pueda colocar a unos condenados y a otros imputados de asesores. Los asesores del presidente, ¿Pero por qué hay que cobrárselo a los pobres que tienen su furgoneta o su vehículo o lo que sea?”.