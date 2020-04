Esperanza Aguirre: "No hice ni un sólo recorte en Sanidad"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido entrevistada este domingo por Cristina Pardo en el programa Liarla Pardo de LaSexta, donde se ha defendido de quienes, con motivo de la pandemia de coronavirus, la acusan de recortar la Sanidad Pública madrileña.

Preguntada por este asunto, Aguirre ha respondido lo siguiente:

“A ver, Cristina, no solamente no hice ni un solo recorte, por eso no lo pueden decir, sino que construí doce nuevos hospitales públicos. Eso es lo que más les duele a los que están en el Gobierno porque entonces lo criticaron porque querían la clientela (sic) cautiva en los hospitales”.