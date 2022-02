Esperanza Aguirre revela por fin a quién se refería con lo de "niñatos y chiquilicuatres"

“Es una persona a la que nadie ha apoyado más que yo. Sin conocerle de nada fui a visitarle a la cárcel cuando volvió de Cuba después de pasarlo, me imagino que muy mal, en las cárceles cubanas. Le apoyé muchísimo. Le presenté su libro y, sin embargo, Carromero para mí ha sido una enorme decepción”, ha afirmado Aguirre.

Iñaki López le ha pedido que diga algún nombre más pero Aguirre no ha querido: “Cuando me quejaba de los niñatos y los chiquilicuatres me estaba refiriendo a él”. Eso sí, ha afirmado que “queda alguno todavía”.