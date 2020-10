Esperanza Aguirre se desata al hablar de Fernando Simón y le lanza una pulla a Joaquín Prat

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, se ha desatado en el programa Cuatro al Día al hablar sobre Fernando Simón y ha aprovechado para lanzar alguna pulla del presentador, Joaquín Prat.

“A ver a qué sanitarios entrevista usted porque yo estoy harta de ver sanitarios que son claramente podemitas y, será casualidad, pero siempre les he visto en su programa”, ha empezando criticando la exdirigente del PP.

“Alguno de esos hemos entrevistado, pero hemos entrevistado a otros tantos”, se ha defendido el periodista, que ha recordado que entre esos últimos había algún pediatra. ”¡Bueno pediatras! ¡Esto no es una enfermedad que afecte a los niños, nos afecta a los mayores!”, se ha quejado Aguirre, que ha asegurado que ella mandó construir 12 hospitales públicos y se ha preguntado qué habría pasado si no hubiese tomado esa decisión.

Además, Aguirre ha aprovechado para cargar contra Fernando Simón: “Este señor dijo que iba a haber uno o dos casos, que no lleváramos mascarillas, que había un comité de técnicos que había confinado a los madrileños y es mentira”.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que ella no llama a Simón doctor “porque ni ha hecho el MIR ni el doctorado” y ha asegurado que no entiende cómo no ha dimitido todavía. “Estamos en manos de Simón, que está subido en un globo”, ha criticado en referencia al programa Planeta Calleja que grabó el epidemiólogo.

Por otro lado, Aguirre se ha quejado de que “hay una persecución” contra Isabel Díaz Ayuso, “que es muy valiente y lo está haciendo muy bien”.