Esperanza Aguirre se pronuncia (y de qué forma) sobre la polvareda por este vestido de Letizia

El asunto ha llegado hasta la prensa extranjera y, por ejemplo, el Daily Express británico publica un artículo titulado : ”¡Es demasiado mayor para esto! El look de la reina Letizia divide a los fans con un vestido corto de Zara”.

“Una reina de España no viene a cuento en Mini falda compitiendo con sus hijas. No hay necesidad. Fuera de lugar”, añadía.

La exdirigente del PP ha puesto de relieve que la crítica a Letizia “no es generalizada”: “Al contrario, la mayoría de los comentarios sobre la reina son positivos. ¿Cómo no van a ser positivos? Si esta haciendo un papel maravilloso no solo en España, también fuera de España y en todos los lugares donde ella tiene que aparecer”.

“A mí me gusto más con el brazo tapado porque no lo tengo tan maravilloso como la reina, no te voy a engañar”, ha proseguido antes de rematar: “Está sometida a un escrutinio como nadie y yo encuentro que la reina Letizia lo hace muy bien”.